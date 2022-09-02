Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но не намерены создавать преграды покупке другими сторонами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок", говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

"Мы подтверждаем меры по поэтапному отказу от российской нефти и нефтепродуктов на наших внутренних рынках и подчеркиваем, что наша мера "потолок цен" направлена на ослабление давления на мировые цены на нефть и на поддержку стран-импортеров нефти во всем мире", - отмечается в заявлении стран G7.

При этом страны G7 отмечают, что готовы "поддержать импортеров нефти, обеспечивая постоянный их доступ к российской нефти по ценам, не превышающим "потолок".

В этом же заявлении говорится, что страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть.