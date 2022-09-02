Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, говорится в заявлении министров финансов стран "группы семи", опубликованном в пятницу.

"Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии.

Отмечается, что потолок цен будет определяться всей коалицией и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров.

В заявлении G7 также говорится, что министры финансов стран "группы семи" призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что введение потолка цен российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что РФ прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.