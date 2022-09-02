Индекс МосБиржи в пятницу обновил максимум на закрытие торгов с середины апреля

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также благодаря спросу на основные "фишки" на дивидендных ожиданиях; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с середины апреля, при этом лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+8,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2471,45 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1284,53 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 8,5%.

Доллар подорожал до 60,56 рубля (+0,25 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 8,6-8,9%, доллар подрос на 0,06 рубля.

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