G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Лимит цен на российские нефтепродукты будет введен с 5 февраля

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министры финансов стран G7 договорились, что потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированных чиновников.

"Ограничение будет действовать в соответствии с эмбарго ЕС на импорт российской нефти: с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов", - сказал один из собеседников издания.

Четыре чиновника подтвердили изданию, что министры финансов "Группы семи" объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупки российской нефти позже 2 сентября. Ранее о таких планах министров сообщал ряд других западных СМИ.

При этом отмечается, что мера, по мнению ее разработчиков, будет наиболее эффективна только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, которые покупают российскую нефть в больших количествах, например, Индии.

Ранее о том, что министры финансов G7 планируют объявить о принятии лимита в пятницу сообщала, в частности, газета The Wall Street Journal. Она отмечала, что европейские чиновники сомневаются, что план может существенно повлиять на цены.

В марте США запретили импорт нефти из России, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. США предложили ввеси лимит цен на российскую нефть, чтобы затормозить подорожание нефти и не позволить России получать доход от роста цен. США предложили вывести из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене. По словам источников The Financial Times, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за конфликта на Украине.

В Кремле на это заявили, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат введение потолка цен, и предупредили, что введение лимита приведет к существенной дестабилизации рынка, который и так лихорадит.