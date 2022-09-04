Песков заявил, что вина за остановку "Северного потока" лежит на европейских политиках

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил на европейских политиков вину за остановку газопровода "Северный поток".

"Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, - это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что "именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию".

"А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", - добавил представитель Кремля.

Он прокомментировал остановку газопровода "Северный поток" на профилактику и ответил на вопрос, почему в условиях, когда страны Европы поставляют Украине вооружения, направленные против России, такие профилактики не происходят как можно чаще.

"Они происходят в регламентные сроки. Ведь "Газпром" много десятилетий нарабатывал свое реноме надежного гаранта энергетической безопасности, надежного поставщика. И мы убеждены в том, что "Газпром" не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме", - заявил Песков.

На компрессорной станции "Портовая", откуда газ направляется в "Северный поток", установлены двигатели Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. С декабря 2021 года двигатель Siemens (N073) проходил регулярный капитальный ремонт на заводе в Монреале и должен был вернуться на КС в мае. Двигатель задержался в Канаде из-за веденных против "Газпрома" санкций.

По просьбе Германии Канада выдала разрешения на вывоз турбин со своей территории, но они не соответствуют контракту "Газпрома" с Siemens. Разрешение выдано компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у "Газпрома" нет контрактных отношений. Двигатель был направлен из Канады не в Россию, а в Германию. Если он после ФРГ будет доставлен в РФ - это может трактоваться как нарушение канадских санкций. Оказавшись в Европе, двигатель попал под санкции ЕС - регламент ЕС 833/2014 запрещает поставку в РФ газотурбинных двигателей.

Единственный рабочий двигатель СП1 был остановлен 31 августа для регулярного технического обслуживания. В ходе инспекции обнаружилась утечка масла и Ростехнадзор запретил дальнейшую эксплуатацию газопровода до устранения "выявленных грубейших нарушений".