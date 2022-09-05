Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов понедельника

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США подрастает, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,4-60,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,7 руб./$1 (+12 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 60,43 руб./EUR1 (-40,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,62 коп. к уровню закрытия 2 сентября, до 60,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,87 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 21,13 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль разнонаправленно меняется к доллару и евро на старте понедельника вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Евро резко дешевеет в паре с долларом на Forex в понедельник на фоне усиления энергетического кризиса в Европе из-за остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток". Вечером в пятницу "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения.

Незадолго до этого страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

На этой неделе пройдет заседание Европейского центрального банка, который может вновь поднять ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, чтобы сдержать инфляцию в регионе.

Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).

Цены на нефть

Цены на нефть растут в понедельник перед заседанием ОПЕК+, трейдеры оценивают возможность сокращения добычи после недавних заявлений министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о возможности такого шага.

Большинство экспертов все же полагает, что ОПЕК+ не станет сокращать план добычи нефти на октябрь, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики JPMorgan объясняют такое мнение тем, что летний избыток сырья на мировом рынке может быстро превратиться в дефицит.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по Москве в понедельник составляет $95,33 за баррель, что на 2,48% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,81 за баррель, что на 2,23% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6,1%, WTI - на 4,6%.