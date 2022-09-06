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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Минэнерго предложило расширить II ценовую зону энергорынка, присоединив Дальний Восток

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предлагает расширить вторую ценовую зону энергорынка (Сибирь) за счет присоединения Дальнего Востока, сообщил в рамках ВЭФ-2022 министр энергетики Николай Шульгинов.

По словам министра, такое решение позволит привлечь инвестиции за счет роста конкуренции на рынке, а также создаст условия для повышения энергоэффективности.

Сейчас в энергетике Дальнего Востока нет условий для снижения затрат из-за госрегулирования тарифов, отметил Шульгинов.

Предправления "Совета рынка" Максим Быстров также добавил, что условия для привлечения инвестиций создаст возможность включения Дальнего Востока в программу модернизации ТЭС за счёт механизма ДПМ, а также проведение конкурсных отборов в рамках программы ДПМ ВИЭ.

Сейчас энергосистема РФ разделена на две ценовые зоны - первая (европейская часть России и Урал) и вторая (Сибирь), а также несколько неценовых регулируемых зон.

Минэнерго Николай Шульгинов ВЭФ
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