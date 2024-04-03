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Минэнерго рассчитывает на запуск энергорынка на Дальнем Востоке с января 2025 г.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ рассчитывает на запуск энергорынка на Дальнем Востоке с 1 января 2025 года, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах ТЭФ-2024.

"По этому поводу позиции сближаются максимально. На уровне правительства ведутся переговоры. Мы рассчитываем, что энергорынок на Дальнем Востоке запустится с 1 января 2025 года", - сказал Сниккарс.

Минэнерго надеется на решение этого вопроса в ближайшие дни, отметил замминистра.

Сейчас энергосистема РФ разделена на две ценовые зоны и ряд неценовых зон и изолированных территорий, что создает проблемы с обновлением мощностей за пределами ценовых зон, так как на них, в частности, не распространяются механизмы договора на предоставление мощности (ДПМ).

В июле 2023 года Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства о поэтапном включении территорий Дальнего Востока, Коми и Архангельской области в ценовые зоны энергорынка. Дальний Восток будет отнесен ко II ценовой зоне (Сибирь), Коми и Архангельская область - к I ценовой зоне (европейская часть России и Урал).

Предполагалось, что энергорынок может появиться на Дальнем Востоке с 1 января 2024 года, затем запуск был перенесен на 1 июля 2024 года.

В марте 2024 г. министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил, что возможность для запуска энергорынка на Дальнем Востоке с 1 июля 2024 года упущена.

Минэнерго Дальний Восток
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