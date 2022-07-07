Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Свободные цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) они выросли после минимума на 1,7% – до 1327,52 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) – снизились еще на 2,9%, до 1062,51 руб./МВт.ч. Это следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года текущий индекс в первой зоне оказался ниже на 4,6%, во второй – выше на 23,5%.

Первая зона

Энергоцены в I зоне, снижавшиеся три месяца подряд, развернулись в июне к росту: с установленных в мае минимальных в 2022 году 1304,83 руб./МВт.ч они поднялись на 1,7% – до 1327,52 руб./МВт.ч.

"Изменение индекса РСВ (на рынке на сутки вперед - ИФ) в июне происходило на фоне некоторого снижения по отношению к маю спроса с учетом перетока из зоны и уменьшения предложения ценовой зоны, главным образом, за счет сокращения выработки АЭС (-2,7 ГВт.ч, большей частью вывод оборудования в ремонты) и объемов ТЭС (-0,5 ГВт.ч, вывод оборудования в холодный резерв и ремонты). При этом плановое потребление на РСВ в первой ценовой зоне с начала года по итогам июня 2022 года выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации "НП "Совет рынка".

По данным экспертов ассоциации, ценовая динамика была разнонаправленной по регионам I ц.з ввиду неравномерности изменения спроса и предложения, а также влияния сетевых ограничений. Так, в регионах ОЭС Центра (+4,4%), ОЭС Средней Волги (-0,2%) и ОЭС Юга (+7,4%) рост индекса РСВ достигал 13% на фоне сокращения выработки АЭС (-2,0 ГВт.ч), выработки ГЭС Волжско-Камского каскада (-0,6 ГВт.ч) и ВЭС (-0,2 ГВт.ч). "Существенное снижение цен отмечено в ОЭС Северо-Запада (-5,7%) в связи с сокращением потребления в ОЭС и прекращением поставок электроэнергии в направлении энергосистемы Финляндии, а также увеличением выработки ГЭС. В ОЭС Урала (-0,6%) спрос и предложение сокращались соразмерно, и индекс РСВ практически не изменился", - отметили в "Совете рынка".

Согласно материалам "АТС", суточный минимум в I ц.з. был установлен 26 числа в размере 1143,44 руб./МВт.ч. Ниже уровня в 1200 руб./МВт.ч энергоцены опускались в июне всего 3 раза.

Суточный максимум был зафиксирован 10 числа, в пятницу, достигнув 1473,64 руб./МВт.ч. В этот день индекс продемонстрировал свое самое значительное колебание за минувший месяц - рост на 14,7%. Выше уровня в 1400 руб./МВт.ч энергоцены поднимались 4 раза: еще 4-го, 20-го и 22-го июня.

В разрезе понедельной расторговки энергоцены в I зоне преимущественно снижались. Первые три семидневки, включая неполную, индекс падал: на 1,5%, потом на 5% и еще на 2,3%, до 1306,23 руб./МВт.ч. В период с 20 по 26 июня он скорректировался на 2,8% вверх, но на последней неделе, захватившей 3 июльских дня, снова снизился на 5,3%, до 1272,52 руб./МВт.ч.

Энергопотребление в I зоне в июне составило 57,039 млн МВт.ч. По сравнению с маем спрос упал на 7,5%, по отношению к июню 2021 года - на 1,5%.

В структуре генерации первой зоны доля производства ТЭС скорректировалась на 1,14 процентного пункта (п.п.) вверх - до 58,5%, доля ГЭС выросла на 0,88 п.п., до 14,1%. Доля АЭС снизилась еще на 2,02 п.п., до 27,4%.

Сибирь

Энергоцены в Сибири снижаются второй месяц подряд: за июнь они упали на 2,9% - до 1062,51 руб./МВт.ч.

"На динамику индекса (во II ц.з. - ИФ) относительно мая в июне 2022 года также оказало влияние некоторое снижение спроса с учетом перетока из зоны и соразмерное сокращение совокупного предложения ценовой зоны за счет снижения выработки ГЭС (-0,3 ГВт.ч) и предложения ТЭС (-0,4 ГВт.ч, в основном за счет вывода оборудования в ремонты). При этом плановое потребление на РСВ во второй ценовой зоне в январе-июне 2022 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - сообщили агентству в "Совете рынка".

"Ценовая динамика была разнонаправленной по регионам ввиду влияния сетевых ограничений на переток по территории ценовой зоны: в восточной части ценовой зоны (Красноярская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) отмечено снижение индекса РСВ в пределах 10,1% (в ряде часов 18 июня - до близких к нулю значений цен), в то время как в остальной части ценовой зоны индекс РСВ несколько увеличился (+0,9%)", - пояснили в ассоциации. Наибольший рост цен зафиксирован в Томской области (+7,5%), где на фоне усиления сетевых ограничений была востребована дорогая локальная генерация, уточнили эксперты "Совета рынка".

Согласно данным "АТС", энергоцены в Сибири начали прошлый месяц с роста: они ежедневно увеличивались с 1 по 5 июня и достигли максимальных 1174,39 руб./МВт.ч.

Суточный минимум был зафиксирован 18 июня, когда индекс единственный раз упал ниже планки в 900 руб./МВт.ч - до 876,38 руб./МВт.ч. Эта отметка наиболее близка к годовому "дну" II зоны, установленному 11 марта в размере 835,73 руб./МВт.ч.

В разрезе понедельной расторговки энергоцены в Сибири полностью повторили динамику цен в I зоне. Так, первые 3 семидневки индекс снижался на 1,1%, 1,2% и 7%, соответственно, до 1012,97 руб./МВт.ч, считавшимися на тот момент минимальными в 2022 году. Далее энергоцены развернулись к росту, прибавив 9,65%. Однако на завершающей июнь неделе они снизились на 11,4% и впервые в текущем году опустились ниже "тысячного" уровня, до 984,26 руб./МВт.ч.

Энергопотребление в Сибири уменьшилось в июне на 6,63% по сравнению с маем - до 15,61 млн МВт.ч. По отношению к июню 2021 года зафиксирован рост на 3,2%.

В структуре генерации Сибири доля производства ТЭС упала еще на 0,49 п.п., до 40,64%. Доля выработки ГЭС, соответственно, выросла с 58,87 до 59,36%.

Данные "Системного оператора"

Как сообщил ранее "Системный оператор", потребление электроэнергии в единой энергосистеме РФ (ЕЭС) в июне 2022 года выросло на 0,5% по сравнению с июнем 2021 года, до 78,9 млн МВт.ч.

Выработка в ЕЭС снизилась на 1% – до 79,4 млн МВт.ч.

В целом по России потребление увеличилось на 0,5% – до 80,1 млн МВт.ч, выработка упала на 1%, до 80,6 млн МВт.ч.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в первый месяц лета несли тепловые электростанции, выработка которых увеличилась на 2,3% - до 38,7 млн МВт.ч. Производство ГЭС за отчетный период снизилось на 1,9% - до 19 млн МВт.ч, АЭС - на 9,4%, до 16 млн МВт.ч. Выработка электростанций промышленных предприятий возросла на 4,9%, до 5,1 млн МВт.ч.

Максимум потребления мощности в июне составил 120,47 ГВт (на 3,5% меньше максимума июня 2021 года).

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед, также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.