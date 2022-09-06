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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Сбербанк с начала III квартала отразил рекордное количество DDOS-атак за пять лет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк с начала третьего квартала отразил 450 DDOS-атак, это больше, чем за последние пять лет, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на ВЭФ-2022.

"Что касается Сбера, то могу сказать, что за последний квартал где-то уже около 450 DDOS-атак на себя и 350 - это наши дочерние компании. Сколько это, много или мало? Конечно, много. Мы посчитали, фактически это количество равно всем DDOS-атакам, которые мы отразили за последние пять лет", - сказал Кузнецов.

По его словам, к основным направлениям активности мошенников на сегодняшний день также можно отнести фишинг и телефонное мошенничество.

"Важно, как мы противостоим, какими собственно личными разработками мы пользуемся. Одной из них является на самом деле сегодня использование библиотеки голосов преступников, библиотеки голосов мошенников. И именно эта библиотека нам сегодня помогает продвинуться достаточно уверенно вперёд по противодействию телефонному мошенничеству", - добавил зампред правления банка.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во втором квартале 2022 года снизилось до 211 тысяч случаев, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем уменьшился на 5,5% - до 2,8 млрд рублей. Такая динамика объясняется снижением активности кибермошенников с конца февраля и по апрель включительно. При этом с мая вновь наблюдается рост количества звонков и рассылок от злоумышленников, отмечал регулятор.

Сбербанк ВЭФ
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