Количество DDoS-атак на финорганизации в России в 2022 г. выросло в четыре раза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Количество DDoS-атак на финансовые организации в России в минувшем году выросло в четыре раза, общее число киберугроз увеличилось на 2%, сообщил зампред Банка России Филипп Габуния во время сессии "Страхование киберрисков" на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду в Екатеринбурге.

"Многократно растут по всему миру киберинциденты, кибератаки. Мы не исключение, 2022 год: в целом в отношении финансовых организаций (число киберугроз - ИФ) выросло на 2%, DDoS-атаки - почти в четыре раза", - сказал он.

Габуния добавил, что растет спрос на страхование в сфере кибербезопасности.

Замгендиректора по корпоративному страхованию "АльфаСтрахования" Ирина Алпатова оценивает объем премий по договорам страхования киберрисков в мире в $7,5 млрд, при этом в России годовой показатель находится на уровне $6-7 млн.

"По-прежнему киберстрахование - это такая одежда из бутика. (...) Это объем (рынка киберстрахования - ИФ), который генерируют предприятия из сегмента крупных, крупнейших. А страхование - всегда про массовость", - отметил директор по рискам "Сбербанк страхования" Владимир Новиков.

Он добавил, что в настоящий момент страховщикам сложно оценить риски в области киберстрахования, кроме того, имеет место непрозрачность системы для клиентов. Новиков уточнил, что на данном рынке сейчас готово работать ограниченное количество страховщиков.

Заместитель технического директора Positive Technologies Александр Русецкий считает, что при формировании страховых продуктов необходимо сосредоточиться на нескольких возможных сценариях, которые могут парализовать работу всего бизнеса.