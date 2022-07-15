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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Сбербанк отметил снижение DDoS-атак на него в июне и начале июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк фиксирует снижение DDoS-атак на него в июне и начале июля, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"В отношении Сбера мы отмечаем снижение активности в июне и начале июля по направлению DDoS-атак", - сказал Кузнецов в рамках пресс-конференции на открытии фонтана в Дербенте, построенного при поддержке Сбербанка.

Зампред отметил, что Сбербанк непрерывно подвергался кибератакам. "За весь период мы отразили все DDoS-атаки в автоматизированном режиме", - подчеркнул он.

"Сейчас мы фиксируем в общем в отношении Сбера снижение, в отношении других компаний этого не происходит: DDoS-атаки продолжаются", - заявил он.

При этом телефонное мошенничество в России после почти полной приостановки в феврале текущего года на месяц-полтора вновь стало расти. "Что касается телефонного мошенничества, то мы фиксируем увеличение, медленное, но увеличение", - сказал Кузнецов.

Сбербанк ожидает, что телефонное мошенничество в России постепенно будет расти.

Зампред добавил, что мошенники используют любую возможность обмана граждан. Так, например, недавно злоумышленники активизировались на фоне информации о распродаже товаров шведской IKEA перед закрытием в России. В соцсетях и мессенджерах мошенники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в оформлении заказа. Жертва присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена "скидка от работника". На самом деле это фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина. В результате жертва проходит по ссылке, вводит реквизиты своей банковской карты и теряет средства.

Сбербанк
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