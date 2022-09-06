Завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая" начал сжижать газ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Производство СПГ началось на заводе по сжижению природного газа на компрессорной станции "Портовая", сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, работают две технологические линии, завод уже произвел первые 30 тысяч тонн СПГ. На нем прошли 72 часовые комплексные испытания.

"Сейчас придет корабль, который будет обеспечивать доставку потребителям СПГ. С учетом конъюнктуры на мировых рынках наш СПГ будет востребован", - уверен Маркелов.

В презентации Маркелова говорится, что на СПГ-заводе на "Портовой" завершены строительно-монтажные работы, 30 мая подан газ на технологические объекты, обеспечена готовность хранилища, в августе была запущена технологическая линия.

Завод СПГ производительностью 1,5 млн тонн в год строится на северо-восточном побережье Финского залива, в 60 км от Выборга. Продукция предприятия будет направлена для резервного газоснабжения Калининградской области, а также пополнения СПГ-портфеля "Газпрома". Комплекс включает две линии сжижения, хранение СПГ происходит в наземном резервуаре (42 тысяч куб. м) и плавучем хранилище на морском отгрузочном терминале (135 тысяч куб. м), будет возможность отгрузки СПГ на суда-газовозы и суда-бункеровщики, а также на автотранспорт.

На Амурском газоперерабатывающем заводе готовится к пуску 3-я технологическая линия.

"До конца года третью технологическую линию запустим, оставшиеся три запустим до 2025 года", - информировал Маркелов.

По данным пресс-службы Амурского ГПЗ, общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу сентября 2022 года составил 86,5%. На 1-й и 2-й технологических линиях ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы. На 3-й линии завершаются аэродинамические испытания системы вентиляции и комплексное опробование системы кондиционирования. На ГПА "Ладога" №5 и №6 ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой. На установке осушки и удаления примесей проходят обратная сборка трубопроводов и нанесение огнезащиты и изоляции, ведутся предпусконаладочные работы.

Председатель правления ООО "СИБУР" Михаил Карисалов сообщил со своей стороны, что статус готовности "Амурского ГХК" составляет 80%.

Зампред "Газпрома" информировал о подготовки газовой отрасли к предстоящей зиме: "Наша страна к осенне-зимнему периоду практически готова. Страна может быть спокойна, будет и тепло и свет".