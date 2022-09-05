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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"НОВАТЭК" готов построить мощности приема СПГ на Камчатке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" готов построить инфраструктуру приема СПГ на Камчатке с ее последующим выкупом и передачей единому оператору газификации. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона под руководством президента РФ Владимира Путина.

Губернатор отметил, что из-за снижения добычи газа в крае фактически происходит "дегазификация".

В то же время плавучая регазификационная установка может быть создана в составе хаба по перевалке СПГ, который возводится у берегов Камчатки. "НОВАТЭК" помогает региону с разработкой проекта и готов построить морскую инфраструктуру приема СПГ при определении механизма ее выкупа и передачи единому оператору газификации, отметил глава региона.

НОВАТЭК Камчатка
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