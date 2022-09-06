Сбербанк в IV кв. откроет доступ к своей платформе ЦФА для физлиц и выпустит на ней NFT

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в четвертом квартале 2022 года планирует расширить возможности своей платформы цифровых финансовых активов (ЦФА): начать выпускать на ней NFT (токены на визуальные произведения) и обеспечить физическим лицам доступ к платформе, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Пока платформа работает для юридических лиц, мы там дочищаем некоторые моменты. Думаю, в четвертом квартале появятся возможности и физлицам подключаться к платформе", - заявил Попов в ходе сессии ВЭФ.

"Мы сейчас завершаем окончательное тестирование платформы, планируем полностью в промышленный выпуск открыть ее всем желающим в первых числах октября, платформа станет доступной: любое юрлицо может разместить свои токены, свои обязательства, другое юрлицо сможет их купить", - пояснил зампред банка журналистам.

"Дальше развитие возможности доступа и физлицам - это следующий этап. И такой, наверно, важный этап следующий - это появление NFT, потому что мы видим спрос", - добавил Попов. Он отметил, что NFT могут появиться на платформе Сбербанка к концу 2022 года.

ЦБ РФ в марте 2022 года включил Сбербанк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Учет и обращение ЦФА, выпускаемых на платформе Сбербанка, будет происходить в информационной системе, созданной на основе распределенного реестра по технологии блокчейн, отмечал ранее банк.

Первой сделкой на платформе Сбербанка летом этого года стал выпуск цифровых финансовых активов СберФакторинга. Обязательства эмитента, обеспеченные дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание, были токенизированы. Объем выпуска - 1 млрд рублей, срок размещения - три месяца.