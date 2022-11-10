Греф заявил, что страхи регуляторов тормозят развитие инноваций в России

Он призвал правительство и ЦБ снизить уровень регулирования

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф призвал правительство и Банк России снизить уровень регулирования и позволить бизнесу развивать инновационные технологии, в частности, блокчейн.

"Как сделать так, чтобы мы не тормозили, - обратиться к государству с просьбой в этот тяжелый момент убрать свои страхи, потому что сегодня нам сильно мешают страхи правительства, правительства и ЦБ, я бы сказал так, регуляторов, потому что самый главный тормоз сегодня - это регулятивное воздействие на инновационный рынок. И там, где государство начинает регулировать, темпы резко падают. На мой взгляд, если говорить про финансовый рынок и технологии, такая перспективная технология - это технология блокчейн, в которой Россия теряет свое конкурентное преимущество из-за регулятивных ограничений. Что можно сделать в этот период времени - дать бизнесу возможность развивать эти вещи и немножко быть позади с регулятивным портфелем, чтобы смотреть, как это будет применяться. Мне кажется, это единственное и самое главное, что правительство может сделать", - сказал он на форуме Finopolis.

Без проводимых ранее инвестиций в инновации, отметил Греф, банкам было бы невозможно выжить в сложившихся условиях.

"Я считаю, что мы бы не выжили. Тот удар, который мы приняли в течение полугода, мы просто бы не выжили, если бы мы не проинвестировали в создание таких продвинутых технологий. Я считаю, что нас бы не было просто. И это касается первого колоссального удара, который мы получили в результате отрезания от международных рынков, и потом нас бы добили в части кибератак и тех беспрецедентных попыток нас "положить", которые предпринимались последние полгода", - сказал он, отметив и роль решений ЦБ в этот период.

"Я сейчас должен сказать слова признательности ЦБ и его очень своевременной быстрой и коллаборативной реакции в этот период времени. Она позволила всем нам выжить. Если бы одного из этих факторов не было, то, я думаю, мы были бы в разобранном состоянии. Если бы финансовый сектор был в разобранном состоянии, то и вся экономика чувствовала бы себя совсем иначе", - сказал он.

Снижение конкуренции в результате ухода с российского рынка крупных иностранных игроков, по мнению Грефа, "одно из самых долгосрочных негативных последствий для российской экономики". "Даже не потеря каких-то решений, потому что мы под давлением ситуации будем вынуждены создавать сопоставимые по качеству решения, а вот плотность конкуренции, мне кажется, что мы в моменте ощущаем вроде бы легкость в силу того, что нам полегче жить, но в перспективе это будет большая проблема", - полагает он.

При этом Греф отметил, что в сфере финансов международная конкуренция на российском рынке было не особо заметна.

"Эти, прямо скажем, не самые сильные банки, которые жили и продолжают жить на российском рынке, они нам особую головную боль не доставляли. И в мире, честно сказать, бенчмарков для нас не так много. Мы мало что брали из опыта финансового рынка, и я не очень высокого мнения о конкурентоспособности иностранных банков, в этом смысле российский финансовый рынок достаточно развит", - сказал он.

Серьезно позволяла развиваться, по его мнению, конкуренция в технологической сфере.

"А вот технологические компании, да, это те, у кого мы учились, и наша скорость развития в предыдущие годы была обусловлена тем, что мы очень быстро освоили тот опыт, который они десятилетиями выращивали. И мы его буквально за 5-10 лет сумели имплементировать на нашем рынке, и это обеспечило качество и скорость развития, в том числе, российского финансового сектора. С одной стороны, мы сейчас не будем получать готовые решения, но мы сейчас вышли на тот уровень развития, когда нам уже особо и невозможно имплементировать готовые решения, мы вышли в инновационную стадию развития, где темп развития таким быстрым быть не может. Поэтому мы будем развиваться объективно медленнее", - отметил он.

Председатель Банка России Эльвира Набилулина поинтересовалась его мнением относительно того, как в условиях снижения конкуренции из-за ухода крупных игроков не потерять в качестве: "Как нам не потерять качество, потому что международная конкуренция задавала планку, потому что мы ориентировались на лучшие решения. Произошло то, что произошло. Уровень международной конкуренции в этой сфере сильно снизился. Как за счет внутренней конкуренции создать ориентацию на самые лучшие образцы, которые развиваются в мире? Как это, на ваш взгляд, можно было бы сделать?"

По мнению Грефа, сделать это искусственно невозможно. "Конкуренция либо есть, либо нет. В чем конкуренция, в том, что ты стоишь перед выбором - выжить или погибнуть, третьего не дано. Когда есть любые послабления или любые искусственные конструкции, есть способ обойти их, поэтому это не будет работать. Так же, как и многолетние попытки заставить кого-то там заниматься инновационной деятельностью с помощью административного рычага. Это абсолютно ничего не дает. Ответ может быть только один - конкуренция, реальная рыночная конкуренция", - сказал он.

Плюсы, по его мнению, заключаются в том, что "сейчас не на кого рассчитывать, и, как всегда, это является большим драйвером". "Я думаю, что нам надо будет значительно более коллаборативно работать и в секторе IT в первую очередь. Минцифры является хорошим координатором, на мой взгляд. (...) Мы стали очень многие вещи обсуждать вместе и решать вместе", - сказал Греф.