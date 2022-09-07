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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Президент РФ оценил в 12% прогнозируемую инфляцию в РФ по итогам 2022 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в I-II кварталах 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"У нас сейчас инфляция 14 с небольшим процентов (годовая инфляция - ИФ), но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение, а там - на подъем. Думаю, что по результатам года будет где-то 12%", - сказал он.

"По мнению многих наших экспертов, в I квартале - II квартале следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6% (годовая инфляция - ИФ), а кто-то говорит, что будет уже достигнут и уровень 4%. Посмотрим, во всяком случае тенденции в этом смысле положительные", - отметил президент.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 29 августа составила 10,38%. В годовом выражении инфляция на 29 августа составляла 14,3%, снизившись с 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития в середине августа в проекте уточненного макропрогноза понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%, но после этого еще дорабатывало этот прогноз.

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Владимир Путин
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