Дефляция в РФ с 30 августа по 5 сентября составила 0,13%

Годовая инфляция замедлилась до 14,1%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Росстат с 30 августа по 5 сентября 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа.

Как сообщил в среду Росстат, с начала сентября потребительские цены в РФ снизились к 5 сентября на 0,09%, с начала 2022 года к 5 сентября цены выросли на 10,24%.

Из данных за начало сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 5 сентября примерно до 14,1% с 14,3% на 29 августа, 14,6% на 22 августа, 15,1% на конец июля. Точные данные по годовой инфляции на конец августа в пятницу опубликует Росстат в докладе о динамике цен в августе.

Цены на продукты

По данным Росстата, с 30 августа по 5 сентября снизились цены: на пшено - на 0,9%, гречневую крупу - на 0,7%, вареную колбасу - на 0,6%, мясо кур - на 0,4%. Одновременно выросли цены: на куриные яйца - на 1,1%, черный чай - на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,4% (неделей ранее - на 3,6%), в том числе на лук - 10,8%, морковь - 8,2%, картофель - 7,0%, капусту - 6,1%, свеклу - 5,5%, помидоры - 4,3%, яблоки - 1,9%, бананы - 1,0%. При этом цены на огурцы выросли на 2,8%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров снизились цены на телевизоры - на 1,3%, плиты ДСП и смартфоны - на 0,6%, электропылесосы - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю уменьшилась на 9,9% (неделей ранее снизилась на 10,6%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 5 сентября также на уровне 14,08%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 30 августа по 5 сентября 2022 года темпы снижения цен составили 0,13%. В годовом выражении инфляция снизилась до 14,08% г/г. Как и неделей ранее, снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (минус 0,18%) при удешевлении плодоовощной продукции (на 3,37%). На туристические и регулируемые услуги на отчетной неделе цены продолжили снижаться по мере сезонного сокращения спроса (на 0,72%). Кроме того, продолжилось удешевление непродовольственных товаров (на 0,03%), в том числе электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов", - говорится в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе Восточного экономического форума заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в районе 12%, а концу I квартала - началу II квартала 2023 года может опуститься в годовом выражении до 4-6%.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) на прошлой неделе также заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.