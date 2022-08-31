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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Дефляция в России с 23 по 29 августа составила 0,16%

Годовая инфляция, по оценке Росстата, замедлилась до 14,3%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Росстат с 23 по 29 августа 2022 года зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,16% после дефляции в 0,15% с 16 по 22 августа, в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа.

По оценке ведомства, с начала августа потребительские цены в России снизились к 29 августа на 0,54%, с начала 2022 года к 29 августа цены выросли на 10,38%.

Из данных за 29 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в Рлссии замедлилась по состоянию на 29 августа до 14,31% с 14,60% на 22 августа, 14,87% на 15 августа, 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Усиление дефляции с 23 по 29 августа во многом объясняется падением цен на авиаперелеты - стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась за неделю на 10,6% (неделей ранее она снизилась на 0,9%).

По данным Росстата, с 23 по 29 августа снизились также цены: на гречневую крупу - на 0,5%, рыбу мороженую, пшеничную муку, пшено - на 0,4%, мясо кур и вермишель - на 0,3%, макаронные изделия - на 0,2%.

В то же время выросли цены: на куриные яйца и колбасу - на 0,5%, баранину, подсолнечное масло, сахарный песок, печенье - на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,6% (неделей ранее - на 4,1%), в том числе на помидоры - 6,8%, лук - 6,5%, морковь - 5,8%, картофель - 5,1%, свеклу - 4,8%, капусту - 4,2%, огурцы - 2,8%, яблоки - 1,8%, бананы - 1,0%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,8%, ренгалин - на 0,6%, корвалол - на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров снизились цены на смартфоны на 1,3%, телевизоры - на 1,2%, плиты ДСП - на 0,8%, электропылесосы - на 0,4%.

Одновременно спички подорожали на 1,2%, детские спортивные костюмы - на 0,6%, стиральные порошки, зубные щетки, кроссовки для детей - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%

Минэкономразвития оценило годовую инфляциюна 29 августа также на уровне 14,31%, указано в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 23 по 29 августа 2022 г. темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (минус 0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31% г/г. Снижение цен на прошедшей неделе продолжилось во всех секторах потребительского рынка. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (минус 0,24% после 0,34% неделей ранее) при удешевлении плодоовощной продукции (минус 3,57%). Кроме того, ускорилось снижение цен в сегменте туристических и регулируемых услуг (минус 0,68% после минус 0,06%) на фоне окончания сезона отпусков. Также продолжили дешеветь непродовольственные товары (минус 0,02% после минус 0,04%), в том числе электро- и бытовые приборы, строительные материалы", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития в середине августа в проекте уточненного макропрогноза понизило свой прогноз по инфляции в стране в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%.

При этом на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

Банк России ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля равнялся 14,6%).

Росстат Минэкономразвития Андрей Белоусов Банк России
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