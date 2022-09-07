Минэнерго ждет восстановления добычи нефти по проекту "Сахалин-1" к концу года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ рассчитывает, что добыча нефти по проекту "Сахалин-1" возобновится до конца года.

"По "Сахалину-1" добыча нефти почти остановлена, добыча газа продолжается. Мы будем стараться, чтобы этот проект работал. Но многое зависит от позиции Exxon, поскольку эта компания - оператор. Есть трудности, но мы считаем, что будет найдено какое-то решение", - сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на пресс-брифинге ВЭФ-2022.

"Мы бы хотели, чтобы до конца года добыча нефти на "Сахалине-1" восстановилась", - добавил он.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций". В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки).

В августе ExxonMobil в своем отчете сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе, в "Сахалине-1".

В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Exxon Mobil не обращалась к правительству РФ за специальным разрешением на выход из СРП-проекта. При этом в конце августа The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Exxon Кейси Нортона сообщала, что компания недавно направила российским властям уведомление о разногласиях в связи с упомянутым указом. Уведомление устанавливает крайний срок, к которому стороны должны достигнуть соглашения. В противном случае дело может быть передано в суд.

В проекте "Сахалин-1" кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи на проекте - 11,3 млн тонн нефти.

В начале августа "Роснефть", владеющая 20% в проекте, сообщила, что добыча нефти на "Сахалин-1" до сих пор не восстановлена, резервуары терминала Де-Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется.