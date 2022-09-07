Энергокризис в Европе назвали "экзистенциальной угрозой" для металлургов

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Европейская металлургическая промышленность предупредила, что энергетический кризис представляет собой "экзистенциальную угрозу" для ее будущего, говорится в письме Eurometaux лидерам Евросоюза.

В Eurometaux, ассоциации европейских производителей цветных металлов, опасаются, что многим предприятиям грозит закрытие, если ЕС не примет чрезвычайных мер. Проблемы отрасли, которые привели к беспрецедентному сокращению производства в прошлом году, усугубятся без вмешательства властей, приводит мнение экспертов Financial Times.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что предстоящая зима может нанести окончательный удар по многим нашим операциям, - сообщается в документе Eurometaux, подписанном руководителями 40 компаний. - Мы призываем лидеров ЕС и государств-членов принять экстренные меры, чтобы сохранить стратегические энергоемкие отрасли и предотвратить безвозвратную потерю рабочих мест".

По данным ассоциации, Европа уже сократила примерно половину мощностей по производству алюминия и цинка, которые используются в выпуске самой разной продукции - от автомобилей, самолетов и упаковки до оцинкованной стали.

Цены на газ в регионе выросли примерно в 12 раз по сравнению со средним показателем за предыдущее десятилетие из-за снижения поставок из России. Это привело к повышению на аналогичную величину стоимости электричества, которое в огромных количествах используется металлургическими заводами и другими предприятиями тяжелой промышленности.

В отдельном письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен 12 групп, представляющих энергоемкие отрасли, включая цементную, химическую и металлургическую, обратились к ЕС с просьбой принять меры по ограничению цен на природный газ и отказу от привязки стоимости электричества к газовым котировкам.

"Для многих энергоемких отраслей в настоящее время нет экономического обоснования для продолжения производства в Европе, а также видимости и определенности для инвестиций и дальнейшего развития", - говорится в документе.

Французский Aluminium Dunkerque, крупнейший в Европе алюминиевый завод, заявил о сокращении производства на 22% из-за подорожания электричества. Финская компания Outokumpu, ведущий европейский производитель нержавеющей стали, объявила о том, что откладывает запуск одной из печей по выпуску феррохрома после технического обслуживания. Алюминиевый завод в Словакии и цинковый завод в Нидерландах приостановили производство на неопределенный срок. Многие другие предприятия находятся под угрозой закрытия, причем некоторые из них, вероятно, навсегда, предупреждает Eurometaux.

При текущей стоимости электричества алюминий должен продаваться по цене около 10 тыс. евро за тонну, заявил директор по регулятивным вопросам греческого алюминиевого производителя Mytilineos Ник Керамидас. Однако в реальности металл реализуется менее чем за 2,5 тыс. евро за тонну. У его компании есть долгосрочные контракты на закупку электроэнергии, но он не знает, что будет после окончания их срока действия.

По оценке аналитика Wood Mackenzie Ами Шивкары, в Европе в ближайшие несколько месяцев могут быть временно закрыты производственные мощности еще на 600 тыс. тонн алюминия. Но, "чтобы перезапустить завод, нужен огромный капитал", отмечает она, и временное закрытие может превратиться в постоянное.