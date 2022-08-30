Песков сказал, что поставкам газа в ЕС не мешает ничего, кроме технологических проблем

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия остается надежным поставщиком газа в Европу, никаких иных проблем, кроме технологических, для прокачки топлива нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли гарантии возобновления прокачки газа по "Северному потоку" после завершения трехдневной профилактики.

"Есть гарантии того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает", - заявил Песков.

"Россия была и остается готова выполнять все свои обязательства", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Пресс-секретарь президента напомнил, что европейские страны, США, Канада, Великобритания и другие ввели санкции против РФ, "которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание, ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов и агрегатов в местах их эксплуатации".

"Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что данное препятствие относится "к разряду тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам".