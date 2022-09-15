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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Крупнейший производитель алюминия в США ждет снижения квартальной прибыли

Металл дешевеет, а сырье и электроэнергия дорожают, объяснили в Alcoa

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa испытывает давление в связи с возросшими расходами на электроэнергию и снижением цен на металл, в результате чего компания получит меньше прибыли в третьем квартале. Об этом сообщает Bloomberg.

Главный финансовый директор компании Уильям Оплингер заявил на конференции , что после "впечатляющего" первого полугодия текущий квартал будет тяжелым для Alcoa из-за снижения цен на металл, роста стоимости сырья и электроэнергии, особенно в Европе, а также операционных проблем в Австралии.

"Третий квартал обещает быть для нас более сложным, - сказал он. - Цены на металл упали, цены на сырье упорно остаются высокими".

По его словам, спрос на алюминий различается в зависимости от региона. Так, в Китае, который потребляет более половины мировых объемов алюминия, он ослаб, в то время как потребности клиентов в Северной Америке остались "довольно устойчивыми".

В Европе сократился спрос на алюминиевые заготовки, которые используются при строительстве. Однако в этом регионе снижение потребления может быть уравновешено ожидаемым сокращением производственных мощностей на миллионы тонн в ближайшее время, отметил финдиректор Alcoa.

Alcoa увеличила чистую прибыль во втором квартале в 1,8 раза, выручку - на 29%.

Котировки акций компании по итогам торгов в среду рухнули на 10,9%. С начала 2022 рыночная стоимость Alcoa упала почти на 25% (до $9,05 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17,2%.

Alcoa Уильям Оплингер США Европа
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