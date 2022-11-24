Минфин склоняется к тому, чтобы взимать НДФЛ с "удаленщиков" по российской ставке

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ склоняется к тому, чтобы сохранить для дистанционных работников российских компаний, которые выполняют трудовые обязанности из-за рубежа, ставку НДФЛ на уровне 13-15%, и обсуждает этот вопрос с депутатами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, предложения Минфина по НДФЛ для "удаленщиков", в первоначальной редакции представленные летом этого года, в первую очередь должны устранить ситуацию, в которой налогоплательщик вообще утрачивает статус налогового резидента где-либо.

"Сейчас (число - ИФ) таких граждан (работающих удаленно из-за рубежа - ИФ) увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Речь идет о том, что, уезжая, человек, тем не менее, продолжает вести удаленный свой бизнес в России. И в данном случае человек может мигрировать из одной страны в другую и вообще не быть налоговым резидентом нигде. Поэтому с точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы, несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Какая ставка налога? Как для нерезидента - 30%, или как для резидента РФ - 13%? Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, облагался по ставке аналогичной, как и для резидентов РФ. То есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом", - сообщил министр.

В октябре курирующий налоги замминистра финансов Алексей Сазанов в ответ на вопрос о ставке НДФЛ для "удаленщиков" говорил, что окончательного решения еще нет. При этом он также отмечал, что Минфин считает "справедливой" российскую ставку.

Раньше, если эти налогоплательщики осуществляли деятельность из РФ, они платили налог по ставке 13% (или 15%, в зависимости от того, перешли ли они порог в 5 млн рублей), пояснял Сазанов. "И следующий вопрос, который нам справедливо задают: по какой ставке они должны уплачивать - по той ставке, по которой раньше платили, или по ставке 30%, как те нерезиденты, которые никогда в РФ не осуществляли свою деятельность", - говорил замминистра.

Здесь находится развилка, которая требует дополнительного более широкого обсуждения, отмечал он. "Интуитивно позиция Минфина - наверное, справедливо для них сохранить уровень налогообложения (который был до утраты резидентства - ИФ). Кто-то может сказать, они же уехали из страны, почему для них сохранять уровень налогообложения как для лиц, работающих в РФ. Поэтому здесь будет дискуссия", - сказал замминистра.