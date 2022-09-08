Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Роль юаня в международных резервах России продолжит увеличиваться.

"Резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью "России 24" в преддверии Московского финансового форума.

"Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран", - заявил Силуанов.