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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Крупнейшие банки РФ в августе сократили продажу валюты с 633 до 431 млрд руб.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые кредитные организации (СЗКО), в августе они сократили продажу валюты до 431,1 млрд рублей с 633,3 млрд рублей в июле, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

СЗКО являются основным агентом по реализации валютой выручки экспортеров. Объем чистой продажи валюты крупнейших экспортеров в августе вырос до $20,3 млрд, достигнув максимального уровня с марта 2022 года (в июле он составлял $16,7 млрд, июне - $19,9 млрд, мае - $19,1 млрд, апреле - $19,3 млрд, марте - $17,1 млрд, феврале - $25,1 млрд, январе - $20,1 млрд).

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ЦБ отмечает, что в августе отдельные крупнейшие банки увеличили спрос на иностранную валюту на рынке.

Нетто-покупателями валюты на бирже в августе, как и месяцем ранее, оставались банки, не относящиеся к СЗКО. В августе данная категория участников приобрела валюты на общую сумму 320,5 млрд рублей (в июле - 319,6 млрд рублей). Покупки через банки совершались в том числе для клиентов-импортеров.

Физические лица в августе оставались нетто-покупателями валюты, при этом объем их покупок существенно сократился с 237,1 млрд рублей в июле до 68,2 млрд рублей в августе. В отдельные периоды августа физические лица выступали нетто-продавцами иностранной валюты, говорится в обзоре.

Россия
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