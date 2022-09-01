В правительстве отрицают планы купить в 2022 году "мягкие" валюты на $70 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Информация о том, что российские власти рассматривают возможность купиьб до конца 2022 года юани и другие "дружественные" валюты на сумму, эквивалентную $70 млрд, чтобы затормозить укрепление рубля, не верна, заявил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал он, комментируя публикацию Bloomberg о том, что правительство рассматривает предложение выделить 4,4 трлн рублей до конца года на покупку валюты дружественных стран, в основном - юаней.

По сведениям Bloomberg, это предложение было в презентации, подготовленной к стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы 30 августа. По информации Bloomberg, предложение было предварительно поддержано в ходе сессии. Источник "Интерфакса" не подтверждает, что подобные решения на сессии принимались.