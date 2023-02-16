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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Крупнейшие банки России в январе сократили продажу валюты до 455 млрд рублей

Физлица уменьшили покупки валюты на 111 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшими продавцами валюты на рынке в январе 2023 года оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), но объем продаваемой ими валюты в январе сократился до 455 млрд рублей с 725 млрд рублей в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Основными покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к СЗКО. Они в январе сократили покупки валюты до 320,4 млрд рублей с 567 млрд рублей в декабре.

Физические лица на валютном рынке также выступали нетто-покупателями, купив в январе валюту на 111,3 млрд рублей (154,2 млрд рублей в декабре). Так, на биржевом рынке они приобрели валюту на 100,5 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 10,8 млрд рублей.

"Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что спрос и предложение валюты на рынке в январе были сбалансированы на небольших уровнях: в январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты до $10 млрд (в декабре 2022 года - $15,7 млрд) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, объяснил регулятор.

Банк России СЗКО
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