Рубль растет к доллару и снижается к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США понижается, евро, напротив, немного укрепляется на Московской бирже в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,6 - 60,71 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 60,6525 руб. (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,9325 руб. (+55,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20,83 коп. к уровню закрытия 8 сентября, до 60,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,85 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,73 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движениями на рынке Forex. Доллар снижается к паре с евро на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг, он отметил, что ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США.

Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он подчеркнул, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

ЕЦБ также повысил прогноз роста потребительских цен на текущий год до 8,1% с 6,8%, на следующий год - до 5,5% с 3,5%, на 2024 год - до 2,3% с 2,1%. Он улучшил прогноз повышения ВВП еврозоны на 2022 год до 3,1% с 2,8%, но понизил прогноз на 2023 и 2024 гг. соответственно до 0,9% с 2,1% и до 1,9% с 2,3%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отметила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что дальнейшие темпы увеличения ставок будут определяться поступающими статданными.

Наличная валюта со счетов и вкладов физлиц, открытых после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу коммерческого банка без привязки к официальному курсу, следует из информации, размещенной в официальном telegram-канале ЦБ РФ.

Соответствующие уточнения регулятор внес в правила выдачи наличной валюты со счетов и вкладов физлиц.

Привязка к официальному курсу ЦБ сохраняется для валюты, зачисленной с 9 марта до 9 сентября 2022 года. Она по-прежнему будет выдаваться в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Ранее клиенты некоторых банков на финансовых форумах жаловались на то, что кредитные организации выдают им средства с валютных счетов в рублях по своему курсу, в худшую сторону отличающемуся от официального курса.

Согласно действующему порядку, граждане могут снять валюту только со счетов, открытых до 9 марта 2022 года, в размере не более $10 тыс. или эквиваленте этой суммы в евро. Средства сверх этой суммы можно получить в рублях.

Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Нефть

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличия достаточных объемов сырья на мировом рынке. С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 3%, в четверг цены опускались до минимумов с января.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в пятницу составляет $89,64 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,68 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные Минэнеро США, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Это максимальный недельный прирост с апреля. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.