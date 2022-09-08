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Валюту с открытых после 9 сентября счетов выдадут в рублях без привязки к официальному курсу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Наличная валюта со счетов и вкладов физлиц, открытых после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу коммерческого банка без привязки к официальному курсу, следует из информации, размещенной в официальном телеграм-канале ЦБ РФ.

Соответствующие уточнения регулятор внес в правила выдачи наличной валюты со счетов и вкладов физлиц.

ЭкономикаЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладовЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладовЧитать подробнее

Привязка к официальному курсу ЦБ сохраняется для валюты, зачисленной с 9 марта до 9 сентября 2022 года. Она по-прежнему будет выдаваться в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Ранее клиенты некоторых банков на финансовых форумах жаловались на то, что кредитные организации выдают им средства с валютных счетов в рублях по своему курсу, который в худшую сторону отличается от официального курса.

Согласно действующему порядку, граждане могут снять валюту только со счетов, открытых до 9 марта 2022 года, в размере не более $10 тыс. или эквиваленте этой суммы в евро. Средства сверх этой суммы можно получить в рублях.

ЦБ РФ
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