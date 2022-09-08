Власти китайского города Чэнду продлили локдаун из-за COVID-19 на неопределенный срок

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В многомиллионном городе Чэнду в Китае на неопределенный срок продлили карантин в связи со вспышкой COVID-19, сообщает в четверг The Guardian.

Ожидалось, что локдаун отменят в среду, но местные власти заявили "о сохраняющихся рисках распространения вируса в некоторых районах".

В данный момент на карантине находятся жители 16 из 23 районов Чэнду. Жители этих районов вынуждены сдавать тест на коронавирус ежедневно.

По состоянию на четверг местные власти зарегистрировали 116 новых случаев заражения, днем ранее выявляли 121 случай.

После сообщения о продлении карантина в Чэнду возникли опасения по поводу возможного сбоя в глобальной цепочке поставок, так как в этом городе находится одно из главных производств продукции Apple.

Чэнду является шестым по населенности городом КНР, в нем проживает более 16 млн человек. Он стал самым крупным из китайских городов, где ввели локдаун после того, как Шанхай - с населением свыше 24 млн человек - 1 июня снял ограничения на передвижение населения. Однако эффект мер, действовавших два месяца из-за COVID-19, до сих пор негативно сказывается на экономике Шанхая.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 246 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.