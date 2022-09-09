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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Twitter решила выплатить $7 млн экс-главе службы безопасности перед подачей им жалобы SEC

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Twitter Inc в июне этого года согласилась выплатить порядка $7 млн экс-главе службы безопасности компании Пейтеру Затко, уволенному в январе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Затко, легендарный хакер, известный под псевдонимом Mudge, занял пост главы службы безопасности Twitter в конце 2020 года.

Соглашение между Twitter и Затко было заключено незадолго до того, как бывший хакер направил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США жалобу, в которой обвинил компанию в сокрытии серьезных проблем с безопасностью.

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По словам источников, заключенное соглашение касалось вопроса вознаграждения Затко, которого он лишался в результате увольнения из компании. Подобные соглашения не являются редкостью для случаев, когда топ-менеджеры покидают свои посты раньше срока, теряя при этом опционы на акции и другие виды вознаграждения, отмечает WSJ.

Условия соглашения запрещают Затко публично раскрывать информацию о его работе в Twitter или критиковать компанию, говорят источники. Исключением являются слушания в Конгрессе и подача жалоб в государственные ведомства в качестве корпоративного информатора, в которых он может говорить открыто.

В следующий вторник, 13 сентября, Затко предстоит выступление в Юридическом комитете Сената, где будут обсуждаться его обвинения в адрес Twitter. В этот же день состоится собрание акционеров Twitter, на котором пройдет голосование по предложению Илона Маска о приобретении компании.

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Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети. Ранее на этой неделе судья, ведущая дело по иску соцсети к Маску, разрешила миллиардеру изменить его встречный иск к Twitter, включив в него информацию, представленную Затко.

Акции Twitter прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость опустилась на 3%.

Twitter Пейтер Затко
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