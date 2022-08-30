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Маск направил новое письмо Twitter, стремясь разорвать сделку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Юристы Илона Маска направили новое письмо руководству Twitter Inc, приведя в нем дополнительные причины, позволяющие, по их мнению, главе Tesla Inc разорвать соглашение о покупке соцсети.

Новые обоснования связаны с недавними заявлениями экс-главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко, обвинившего ранее в этом месяце компанию в сокрытии серьезных проблем с безопасностью и занижении данных о количестве фейковых аккаунтов на ее платформе.

Письмо было направлено Twitter 29 августа, о чем Маск уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник. В письме отмечается, что заявления Затко, если они подтвердятся, будут означать нарушение компанией соглашения с Маском. Это объясняется тем, что факты, о которых сообщил экс-глава службы безопасности Twitter, были хорошо известны руководству компании, когда оно заключало сделку.

Как сообщалось, Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября дату начала разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Утверждения Затко дают новые основания для разрыва сделки по покупке Twitter Маском, если прежние доводы, заявленные главой Tesla 8 июля, по какой-то причине представляются неубедительными, говорится в письме.

Акции соцсети теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник, стоимость бумаг Tesla выросла на 1,6%.

Илон Маск Twitter
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