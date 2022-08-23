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Уволенный из Twitter хакер обвинил компанию в занижении данных о ботах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель службы безопасности Twitter Inc. Пейтер Затко, легенарный хакер Mudge, обвинил компанию в сокрытии серьезных проблем с безопасностью и занижении данных о количестве фейковых аккаунтов на ее платформе, пишет The Washington Post.

Затко уволили из компании ранее в 2022 году. В июле он направил жалобу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в которой заявил, что "выявил исключительные, грубейшие нарушения, допускавшиеся Twitter в каждой сфере, за которую он отвечал", включая конфиденциальность данных, цифровую и физическую безопасность, а также модерацию контента.

Затко утверждает, что топ-менеджеры, включая CEO компании Парага Агравала, преднамеренно занижают данные о наличии спама на платформе. По его словам, компания использует некорректный метод подсчета числа ботов и фейковых аккаунтов, который дает искаженные результаты, и руководству выгоднее завышать данные о количестве реальных пользователей, чем принимать меры для удаления ботов.

Twitter утверждает, что доля фейковых аккаунтов в соцсети - ниже 5%.

Представитель компании сообщил газете The Wall Street Journal, что причиной увольнения Затко было "неэффективное руководство и слабые результаты". По его словам, в заявлениях экс-главы службы безопасности Twitter "много неточностей и несоответствий, а также отсутствует важный контекст".

Серьезные обвинения, выдвинутые Затко, могут привести к тяжелым последствиям для компании, в том числе к штрафам, а также помочь Илону Маску в судебных разбирательствах с соцсетью.

"Мы уже направили Затко повестку в суд, и мы считаем любопытным его уход и уход других ключевых сотрудников из компании в свете того, что мы обнаружили", - заявил юрист Маска, которого цитирует WSJ.

Как сообщалось, Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября дату начала разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Акции компании теряют в цене 5,8% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6%.

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