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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%
Фото: Дмитрий Астахов//ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сохраняющемся показателе безработицы в России, с середины августа численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. человек.

"За период с 15 августа по 5 сентября 2022 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", - сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Ее слова в пятницу привели в аппарате вице-премьера.

В июле Голикова сообщала, что численность зарегистрированных безработных в стране не превышает 0,9% от общей численности работников, такие же данные были озвучены ею в середине августа.

Также, по словам вице-премьера, снизилось количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели на 14,5 тыс. до 128 тыс. человек, а число работников, находящихся в простое, снизилось на 9 тысяч человек, до 97 тыс.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил на заседании межведомственной рабочей группы, что в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается приём заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 104 тысяч человек уже приступили к обучению, а завершили - свыше 56,2 тысяч. За последние три недели прошли обучение более 10 тысяч человек, уточнил министр.

В аппарате вице-премьера также сообщили, что отдельное внимание на заседании группы было уделено мобильности трудовых ресурсов.

По итогам обсуждения Голикова поручила Минтруду России совместно с заинтересованными ведомствами проработать вопрос о запуске пилотного проекта по развитию трудовой мобильности на примере "АвтоВАЗа".

Регионам также поручено активизировать работу по реализации превентивных мер поддержки рынка труда. "Необходимо обеспечивать особое внимание к проблемам каждого предприятия со стороны государственных органов и оказывать им действенную помощь. Важно помогать работодателю сохранить производство, но не менее важно, что это должно делаться с максимально возможным учётом интересов работников и их семей", - подчеркнула вице-премьер.

Татьяна Голикова
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