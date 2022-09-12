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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Путин заявил о росте в РФ числа людей, находящихся под риском увольнения

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатировал рост числа людей, находящихся в России под риском увольнения, заявил об удвоении по сравнению с началом 2022 года числа тех, кто находится в простое, вынужденном отпуске или заняты неполный рабочий день.

"Растет количество людей, находящихся под риском увольнений. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день - почти 234 тысячи работников. Это вдвое больше, чем в начале года", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что в масштабах страны - это небольшие цифры. "Но для конкретных отраслей, предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные", - заметил президент.

"В этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективное решение", - сказал Путин.

При этом он заявил, что ситуация на рынке труда, в целом, стабильная, что является значимым достижением правительства.

"Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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