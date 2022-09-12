Мишустин оценил потребность АПК в финансировании в 900 млрд рублей в год

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в финансировании для обеспечения устойчивого среднегодового роста в 3% в секторе составляет не менее 900 млрд рублей, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

Премьер напомнил, что правительство по поручению президента обновило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года.

"Глава государства ставил задачу учесть в ней актуальные вызовы и создать условия для расширения отрасли по всем основным направлениям", - сказал он.

Как заявила на совещании вице-премьер Виктория Абрамченко, поддержка аграриев на уровне не менее 900 млрд рублей в год позволит к 2030 году более чем на 72% увеличить создаваемую в отрасли валовую добавленную стоимость и довести ее до 6,5 трлн рублей, а также более чем на 40% нарастить объем инвестиций в основной капитал.

В 2022 году на поддержку АПК будет направлено порядка 500 млрд рублей.