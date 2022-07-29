Господдержка производства картофеля и овощей в 2023 году будет удвоена

Глава Минсельхоза назвал беспрецедентным уровень поддержки АПК

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В 2023 году господдержка производства картофеля и овощей открытого грунта будет увеличена в два раза и составит 5 млрд рублей, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Господдержку увеличат в связи с запуском федерального проекта по стимулированию этого сельхозпроизводства. По словам министра, получить субсидии смогут в том числе и личные подсобные хозяйства, "которые традиционно у нас выращивают наибольший объем по этим культурам".

"Помимо овощей и картофеля, в следующем году почти на 50% вырастет финансирование садоводства, еще 1,3 млрд рублей мы добавим на поддержку агротехнологических работ", - сказал Патрушев.

Он отметил, что финансирование агропромышленного комплекса в последние годы серьезно выросло, и в 2022 гоу дополнительная поддержка отрасли может достичь 230 млрд рублей.

"Подчеркну, это именно дополнительная поддержка, это на самом деле абсолютно беспрецедентно. Таких объемов средств на агропромышленный комплекс мы еще не видели никогда", - сказал он.

Поскольку аграриям в первую очередь нужны доступные кредитные ресурсы, значительно увеличен лимит льготного кредитования, отметил министр.

"Кроме того, с 1 июля с 500 млн до 800 млн рублей увеличен максимальный размер так называемого льготного короткого кредита. Отдельно отмечу, что, несмотря на все изменения ставки Центрального банка, наша льготная ставка сохранялась на уровне 5%, - сказал он. - На данный момент только в растениеводстве заключено кредитных договоров на сумму свыше 235 млрд рублей".

Патрушев также не исключил увеличения прямой поддержки производителей зерна в случае продолжения снижения цен на него. "Мы постоянно отслеживаем ситуацию с ценами на зерно и, конечно же, видим прекрасно тренд на их снижение. В случае если цены продолжат снижаться и далее, мы примем решение и увеличим прямую поддержку производителей", - сказал он.

Министр также сказал, что весь объем произведенного и реализованного зерна должен быть отражен во ФГИС "Зерно".

"Разные были интерпретации на эту тему: кто-то говорил, что мы перенесем (срок ввода системы - ИФ), что-то отменим. Не будем ничего переносить, ничего отменять. С 1 сентября ФГИС должна заработать. Поэтому ориентируйте своих сельхозпроизводителей на отображение всей полноты информации в информационной системе", - сказал он.