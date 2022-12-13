Доля отечественных семян в АПК РФ в 2022 году составила 60%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доля отечественных семян в АПК РФ в 2022 году составила порядка 60%. Об этом сообщила директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Ирина Лаврентьева на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" во вторник в Москве.

"Если по продбезопасности мы выполняем и перевыполняем показатели (по производству основных видов сельхозпродукции - ИФ), которые заложены в доктрине продовольственной безопасности, то по отечественным семенам еще все впереди. По итогам года доля семенного отечественного материала – порядка 60%", - сказала она.

При этом по ряду культур этот показатель значительно ниже. Лаврентьева уточнила, что доля отечественных семян сахарной свеклы составляет 1,8%, картофеля – порядка 7%.

"Сейчас наша задача – это организовать взаимодействие между наукой и бизнесом, чтобы бизнес-компании сформировали свои требования – какие семена, какие сорта, какие гибриды им нужны, какая селекция им нужна, какая селекция будет востребована, - сказала глава департамента. - Мы хотели бы, чтобы научные организации, селекционеры, непосредственно понимая запросы бизнеса, работали над теми сортами гибридами, которые будут востребованы сейчас или которые будут в будущем востребованы на рынке. Пожелания бизнеса будут ставиться во главу угла".

Она рассчитывает, что в ближайшем будущем будет организовано "то самое взаимодействие между бизнесом и наукой, о котором говорим".

Согласно доктрине продбезопасности, доля отечественных семян на внутреннем рынке должна быть не менее 75%.

Предполагается, что решение этой задачи во многом будет зависеть от взаимодействия Минсельхоза и Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт". Недавно они подписали соглашение, нацеленное на совместную разработку и масштабирование технологий производства семян, пестицидов и агрохимикатов, племенной продукции, высококачественных кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения. В планах взаимодействия – развитие селекционных центров, создание современных средств диагностики и предотвращения распространения патогенов сельхозрастений и др.

"Мы видим Курчатовский институт в качестве одного из стратегических партнеров", - сказала Лаврентьева.