Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Автомобильный завод Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") останется в простое до конца декабря 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Продление простоя подтверждено до конца декабря. Сотрудники предприятия были проинформированы", - сказал представитель пресс-службы.

Конвейер петербургского завода Nissan приостановил работу в связи с логистическими перебоями в середине марта. До этого компания также приостановила поставки автомобилей в Россию.

Близкий к компании источник говорил "Интерфаксу", что производство в Петербурге может возобновиться с 11 мая, но этого не произошло. Источник отмечал, что компания по-прежнему испытывает сложности с комплектующими.

Также в мае со ссылкой на гендиректора Nissan Макото Утида сообщалось, что приостановленные японским автоконцерном бизнес-операции в России могут не возобновиться в течение всего 2022 финансового года.

Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.