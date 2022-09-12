Что произошло за день: понедельник, 12 сентября

Инсценировка гибели замглавы Новой Каховки, завершение "Яндексом" и VK обмена активами, прекращение упрощенного визового режима между РФ и ЕС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о высокоточных ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом; в районах Купянска и Изюма поражены живая сила и военная техника формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о доверии Владимира Путина военному командованию заявил, что операция будет продолжаться.

- ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области в ходе оперативной игры. Позднее, в частности, стало известно, что гибель замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гуры была инсценирована; чиновник заявил, что готов вернуться к работе.

- Действующие главы или врио глав 14 регионов остаются на своих должностях по итогам выборов. ЦИК РФ планирует подвести окончательные итоги выборов различного уровня в четверг. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что недействительными были признаны 522 избирательных бюллетеня.

- Путин заявил о росте в РФ числа людей, которые рискуют потерять работу. В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что в простое, вынужденных отпусках или в условиях неполного рабочего дня находятся почти 234 тысячи работников. Президент РФ сообщил о выходе экономики страны на траекторию роста и назвал сохранение макроэкономической стабильности и реализацию нацпроектов приоритетами при подготовке проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.

- "Яндекс" и VK завершили обмен активами. По условиям сделки, новым владельцем сервисов "Новости" и "Дзен" стала VK, а "Яндекс" приобрел у VK сервис Delivery Club.

- В Думу внесен законопроект о праве родителей трех и более детей поступить в мобилизационный резерв. Сейчас эта категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы.

- Между Россией и странами ЕС перестал действовать упрощенный визовый режим. Сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях - до 45 дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет - с 35 до 40 евро. Вырастет число необходимых документов. Также страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.

- Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве. Рассмотрение дела по существу Арбитражный суд Москвы назначил на 13 марта 2023 года.

- Глава Херсонской области впервые после госпитализации выступил с видеообращением. Владимир Сальдо, о госпитализации которого в московский НИИ Склифосовского сообщалось в начале августа, отметил, что работает над бюджетом региона.

- Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года. Конвейер приостановил работу в связи с логистическими перебоями в середине марта. До этого компания также приостановила поставки автомобилей в Россию.