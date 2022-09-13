Бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане могут продать иностранным инвесторам

Финансовое учреждение будет переименовано

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Поиск новых покупателей для продажи бывшей "дочки" Сбербанка в Казахстане начнется после нормализации работы, предпочтение может быть отдано иностранным инвесторам, заявил глава холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.

"Наша задача - создать условия для того, чтобы работа банка нормализовалась. Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени. Как только работа банка нормализуется - мы сразу же начнем поиск стратегических инвесторов", - сказал Шарлапаев в интервью казахстанскому журналисту Дмитрию Шишкину, опубликованном в его телеграм-канале.

Шарлапаев отметил, что отдал бы предпочтение иностранному инвестору.

"Понятно, что это будет не только мое решение, но я бы отдал предпочтение иностранному инвестору в данном случае, для того, чтобы создать как можно больше конкуренции между игроками на финансовом рынке", - сказал Шарлапаев.

Он также сообщил, что бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане переименуют в "Береке банк".

"Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября. Новый банк будет называться "Береке (в переводе с казахского языка означает изобилие, достаток - ИФ) банк". Хорошее казахское слово - все мы его друг другу желаем. Поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", - сказал Шарлапаев.

Как сообщалось, в начале сентября казахстанский холдинг "Байтерек" и Сбер закрыли сделку купли-продажи Сбербанка Казахстан.

Отмечалось, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Ранее сообщалось, что казахстанские "дочки" ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте попали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит".

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 августа 2022 года бывшая "дочка" Сбербанка занимает восьмое место по объему активов среди 22 банков страны.