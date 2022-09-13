Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане могут продать иностранным инвесторам

Финансовое учреждение будет переименовано

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Поиск новых покупателей для продажи бывшей "дочки" Сбербанка в Казахстане начнется после нормализации работы, предпочтение может быть отдано иностранным инвесторам, заявил глава холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.

"Наша задача - создать условия для того, чтобы работа банка нормализовалась. Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени. Как только работа банка нормализуется - мы сразу же начнем поиск стратегических инвесторов", - сказал Шарлапаев в интервью казахстанскому журналисту Дмитрию Шишкину, опубликованном в его телеграм-канале.

Шарлапаев отметил, что отдал бы предпочтение иностранному инвестору.

"Понятно, что это будет не только мое решение, но я бы отдал предпочтение иностранному инвестору в данном случае, для того, чтобы создать как можно больше конкуренции между игроками на финансовом рынке", - сказал Шарлапаев.

Он также сообщил, что бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане переименуют в "Береке банк".

"Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября. Новый банк будет называться "Береке (в переводе с казахского языка означает изобилие, достаток - ИФ) банк". Хорошее казахское слово - все мы его друг другу желаем. Поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", - сказал Шарлапаев.

Как сообщалось, в начале сентября казахстанский холдинг "Байтерек" и Сбер закрыли сделку купли-продажи Сбербанка Казахстан.

Отмечалось, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Ранее сообщалось, что казахстанские "дочки" ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте попали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит".

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 августа 2022 года бывшая "дочка" Сбербанка занимает восьмое место по объему активов среди 22 банков страны.

Байтерек Казахстан Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Путин назвал макроэкономическую стабильность приоритетом при составлении проекта бюджета

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года

Банки впервые с 10 января выбрали лимит на аукционе годового репо Банка России

Банки впервые с 10 января выбрали лимит на аукционе годового репо Банка России

"Яндекс" и VK завершили обмен активами

"Яндекс" и VK завершили обмен активами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });