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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

В Казахстане переименовали бывшую "дочку" Сбербанка на Береке банк

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший казахстанский дочерний банк Сбербанка, выкупленный госхолдингом "Байтерек", завершил перерегистрацию, сменив название на Bereke bank (Береке банк), говорится в сообщении банка.

На 29 сентября назначено внеочередное собрание акционеров финучреждения. Единственным вопросом повестки дня является вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления в новой редакции.

В совете директоров банка сменились три из пяти человек. В состав совета включены глава правления "Байтерека" Канат Шарлапаев и зампреды правления холдинга Ерсаин Хамитов и Адиль Мухаметжанов. Помимо них, в совет входят независимые директора Магжан Мадиев и Аскар Елемесов. Шарлапаев решением совета директоров Bereke bank от 16 сентября возглавил совет.

Ранее в сентябре покинули свои посты все члены правления кредитной организации: его глава Нурсултан Таскаранов, проработавший в казахстанском Сбербанке около 15 лет, и пять его заместителей: Магомед Гулаев - отвечавший за работу розничного блока, Анастасия Овсянникова - курировавшая финансовый и операционный блоки, Владимир Савченко - курировавший правовой и административно-хозяйственный блоки и работу с проблемными активами, а также Георгий Аракелян и Александр Титов.

О формировании нового состава правления банк пока не сообщал.

Холдинг "Байтерек" и Сбербанк РФ 1 сентября закрыли сделку купли-продажи Сбербанка Казахстан. Тогда же было объявлено о планах переименовать банк. Береке в переводе с казахского означает изобилие, достаток.

Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 августа 2022 года дочерний банк Сбербанка занимал 8-е место по объему активов среди 22 банков страны.

Казахстан Сбербанк Bereke bank Береке банк
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