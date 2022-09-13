АСВ не смогло добиться отмены 495 млн руб. долга Интерпромбанка экс-министру Абызову

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 8 июня признал обоснованным требование экс-министра открытого правительства Михаила Абызова к московскому Интерпромбанку на сумму 495,2 млн рублей и включил его в реестр кредиторов банка.

Как следует из информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим кредитного учреждения.

В материалах дела говорится, что 2 марта 2022 года АСВ отказало Абызову во включении долга перед ним в реестр кредиторов, 13 апреля он подал в суд возражение на отказ. Суд 8 июня признал возражения обоснованными и удовлетворил их.

Ранее сообщалось, что Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению банком.

Заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка поступило в суд 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка. Арбитражный суд Московского округа 10 марта 2022 года признал законным это решение судов нижестоящих инстанций.

Суд 16 августа открыл конкурсное производство в отношении банка, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

Интерпромбанк фигурировал в деле Абызова. Его супруга Екатерина Сиротенко просила освободить из-под ареста средства на счетах в банке объемом 130,9 млн рублей. В исковых требованиях Хамовнический суд Москвы супруге отказал. В настоящее время Абызов находится под стражей по обвинению по ряду статей УК РФ.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занял 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".