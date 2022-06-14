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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Суд признал обоснованным требование Абызова к Интерпромбанку на 495 млн руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 8 июня признал обоснованным требование экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова к московскому Интерпромбанку на сумму 495,2 млн рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд включил в реестр кредиторов Интерпромбанка 495,2 млн рублей долга бизнесмену.

В материалах дела говорится, что 2 марта 2022 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Интерпромбанка) отказало Абызову во включении долга перед ним в реестр кредиторов, 13 апреля он подал в суд возражение на отказ. Суд 8 июня признал возражения обоснованными и удовлетворил их.

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Ранее сообщалось, что Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению банком.

Заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка поступило в суд 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка. Арбитражный суд Московского округа 10 марта 2022 года признал законным это решение судов нижестоящих инстанций.

Суд 16 августа открыл конкурсное производство в отношении банка, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

Интерпромбанк фигурировал в деле Абызова. Его супруга Екатерина Сиротенко просила освободить из-под ареста средства на счетах в банке объемом 130,9 млн рублей. В исковых требованиях Хамовнический суд Москвы супруге отказал.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занял 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Михаил Абызов Интерпромбанк
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