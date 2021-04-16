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ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, говорится в сообщении ЦБ.

Интерпромбанк по итогам 2020 года занимает 140-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Екатеринбурге банка "Нейва", который по итогам прошлого года занимает 180-е место по размеру активов.

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Интерпромбанк ЦБ РФ

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