"Детский мир" запустил сервисы по поиску нянь и онлайн-консультаций врача

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" выходит в сегмент онлайн-услуг и запускает новые цифровые сервисы для клиентов.

Раздел "сервисы" появился в мобильном приложении "Детского мира", сообщила компания. Раздел объединит предложения в различных категориях услуг: от поиска нянь и медицинских онлайн-консультаций до консультации ветеринарного врача.

"Детский мир" развивает цифровые продукты в рамках построения экосистемы, которая позволит покрыть потребности родителя и ребенка, в том числе сверх сегмента детских товаров. В мае 2021 года был запущен пилотный проект по интеграции цифровых сервисов в онлайн-платформу "Детского мира", по результатам которого было принято решение о полномасштабном развитии этого направления.

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Оборот компании в первом полугодии 2022 года вырос на 9,7%, до 89,3 млрд рублей с НДС. На конец июня группа объединяла 1,123 тыс. магазинов, в том числе 853 магазинов "Детский мир" в РФ, а также 90 магазинов товаров для животных "Зоозавр".