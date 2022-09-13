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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

CFO Nordgold Смирнов возглавил компанию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Георгий Смирнов назначен генеральным директором золотодобытчика Nordgold, сообщила компания.

Он присоединился к Nordgold в июле 2011 года, в 2021 году был назначен на должность финансового директора группы. Ранее Смирнов работал в агропромышленной группе "Содружество", в X5 Retail Group и холдинге "ЕвроХим".

Николай Зеленский, возглавлявший Nordgold со дня основания компании в 2007 году, покинул свой пост в июне. Он принял решение сфокусироваться на собственных проектах вне периметра Nordgold, поясняет компания.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.

Nordgold Георгий Смирнов
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