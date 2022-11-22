High River Gold Mines (West Africa) Ltd редомицилировалась в калининградский САР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Компания High River Gold Mines (West Africa) Ltd. редомицилировалась с Каймановых островов в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области.

Из материалов САР и ЕГРЮЛ следует, что международная компания ООО "Хай Ривер Голд Майнс (Вест Африка) Лтд." с уставным капиталом почти 1 млрд рублей зарегистрирована 18 ноября и 21 ноября включена в реестр участников САР. Доступ к сведениям об учредителях и руководстве ограничен.

В годовом отчете золотодобытчика Nordgold за 2020 год одноименная компания с регистрацией на Каймановых островах значилась как 100%-ная "дочка" и холдинговая структура для рудников Bissa и Bouly в Буркина-Фасо.

Во вторник в САР Калининграда также зарегистрированы Nord Prognoz Limited, Celtic Resources (Central Asia) Limited, Centroferve Limited, Delta Gold Mining Limited и Celtic Resources Holdings DAC. Одноименные компании также входили в группу Nordgold.

Nordgold замыкает топ-5 российских золотодобытчиков. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.