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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Николай Зеленский покинул пост CEO Nordgold

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Николай Зеленский с пятницы покинул пост генерального директора Nordgold, сообщила компания.

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Решение о назначении нового СЕО пока не принято, уточнили в компании. "Мы проинформируем рынок о назначении дополнительно", - добавили в Nordgold.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.

Nordgold Николай Зеленский
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