Николай Зеленский покинул пост CEO Nordgold

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Николай Зеленский с пятницы покинул пост генерального директора Nordgold, сообщила компания.

Решение о назначении нового СЕО пока не принято, уточнили в компании. "Мы проинформируем рынок о назначении дополнительно", - добавили в Nordgold.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.